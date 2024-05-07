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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

العثور على جثتي الغواصين المفقودين على عمق 100 متر بساحل فيلاسيميوس بإيطاليا

بوابة الوفد الإلكترونية

عثر خفر السواحل الإيطالية على جثتي الغواصين المفقودين يوم الأحد بعد عمليات التفتيش التي دارت طوال ليلة أمس وأستمرت العمليات من الفجر بمركبات خفر السواحل وفرقة الإطفاء والسفن العسكرية،  بأستخدام روبرت ROV  القادر على الوصول إلى أعماق كبيرة في البحر .

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وتم التعرف على جثتي الغواصين المفقودين منذ ظهر يوم الأحد بين جزيرة كافولي وجزيرة سيربنتارا في فيلاسيميوس بسيردنيا. 

 

وجاء في التقرير أنهم كانوا على بعد عشرين مترًا من حطام السفينة البخارية سان ماركو  التي غرقت في الأول من يونيو عام 1941خلال الحرب العالمية الثانية. . 

 

وتم التعرف عليهم بواسطة روبوت السفينة البحرية التي دعمت خفر السواحل وفرقة الإطفاء مع الغواصين في عمليات البحث. 

 

الجدير بالذكر أن ستيفانو بيانشيلي البالغ من العمر 56 عاما، وهو من تودي، وماريو بيرنيسيانو، البالغ من العمر 55 عاما، من كالياري،قد قاموا بالغوص إلى عمق حوالي 88 مترا لإصلاح بعض العوامات بالقرب من حطام السفينة الغارقة.

 

 

وبحسب التقارير كان كل من بيانشيلي وبيرنيسيانو محترفين متمرسين ، ولهذا السبب، عندما لم يتم رؤيتهم وهم يعودون على متن المركب، أطلق شخصان على متن قارب الدعم الذي كانا في انتظارهما ناقوس الخطر على الفور وجاري البحث عن سبب غرقهم.

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