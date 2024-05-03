إيطاليا تسمح بالحصول على "تأشيرة البدو الرقمية" لمدة عام.. الخطوات والشروط

سمحت دولة إيطاليا، لسكان دول خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على "تأشيرة البدو الرقمية" لمدة تصل إلى عام حال الحصول على التأشيرة.

وكانت إقامة سكان دولة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل تقتصر على الإقامة لمدة 90 يومًا في إيطاليا فقط، أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال فترة 180 يومًا.

وارتفعت عمليات بحث جوجل عن "تأشيرة البدو الرقمية في إيطاليا" بنسبة 660 في المائة، ونقدم في السطور التالية شروط الحصول على تأشيرة إيطاليا.

شروط الحصول على تأشيرة إيطاليا

يجب أن يكسب العاملين عن بعد ما لا يقل عن 28000 يورو (23.955 جنيه إسترليني / 29،833 دولار) سنويا، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب للإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية الإيطالية.

كما سيتعين عليهم أيضا إثبات أن لديهم "محل إقامة مناسب" طوال مدة إقامتهم وأنهم بدويين رقميين أو عاملين عن بعد لمدة 6 أشهر على الأقل.

ويمكن تجديد التأشيرة لمدة عام واحد سنويا إذا ظلت الشروط والمتطلبات التي سمحت بإصدارها كما هي.

وتتم إدارة التأشيرة بموجب المادة 27 من قانون الهجرة الإيطالي، والتي تهدف على وجه التحديد إلى جذب "العمال ذوي المهارات العالية".

كيفية طلب تأشيرة إيطاليا

سيحتاج الشخص الراغب في الحصول على التأشيرة إلى حجز موعد في القنصلية الإيطالية - قبل وصوله إلى إيطاليا - وأخذ جواز سفره، وإثبات العمل، وإثبات الدخل، وإثبات الإقامة، والتأمين الصحي، وشهادة السجل الجنائي (إذا كان لديه).

وإذا كان يعمل لحسابه الخاص، فسيحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الإيطالية وطلب المشورة بشأن أفضل طريقة لدفع الضرائب المحلية.

وبمجرد الموافقة على التأشيرة، سيكون الشخص لديه ثمانية أيام من وصوله إلى إيطاليا للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، يعرف باللغة الإيطالية باسم permesso di soggiorno.

ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، حيث سيتم رفض أي شخص أدين بارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية تلقائيًا من هذه العملية.