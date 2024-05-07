كلام فى الهوا

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 06:25 م 5/7/2024 6:25:05 PM

هذه الشخصية منتشرة بشدة الآن فى مجتمعنا، واحتلال هذه الشخصية للعديد من الأماكن. التى يصفها علماء علم النفس بأنها شخصيات لا تستطيع أن تسير على قدميها، إنما تجيد القفز والتسلق ودائمًا تبحث عن مكان ولا يهمها المكانة. يخدع الناس بتلك الألقاب والمسميات التى يطلقها على نفسه والتى تتضمن أسماء جامعات وهمية ورئاسة شركات لا يعلم الناس غير الاسم، ويضيف إلى سيرته الذاتية عضويته للعديد من المنظمات السياسية والاجتماعية التى استطاع أن يلتحق بها بعد سداد حفنة من الأموال، ونجده منتشر فى الحفلات الرسمية ويحاول أن يحظى بصورة مع شخصية ذات شأن أو قيمة، ويعمل على تسويق تلك الشخصية باعتبار أنه الأقرب، ويدعى كذبًا بأنه صاحب فضل لكل جديد، هذه الشخصية طموحاتها تفوق قدرتها، وحين تتورط جهة فيه يهوىِ بها إلى أسفل سافلين، ويخرج علينا مدعيًا الانتصار للمبدأ، وأن المتربصين لا يريدون له النجاح، ورغم ذلك فهو شديد القلق خوفًا من انكشاف كذبه بسبب عدم حبكتها أو ظهور شاهد عليه يُكذبه فى كل مرحلة يدعيها. فهذه الشخصية لابد أنك تعثرت بها يومًا، فهؤلاء إلى النسيان... ولا وزن لهم.

لم نقصد أحدًا!!