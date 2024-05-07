عاجل.. السيطرة علي حريق بمخزن خردة في كوم أمبو بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من السيطرة علي حريق نشب في مخزن خردة بمنطقة السلخانة بمدينة كوم امبو بأسوان، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق اندلع فى مخزن خردة

وتلقى غرفة عمليات أسوان كان بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن للخردة بمنطقة السلخانة مجاور لعدد من المساكن، وتم السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية، حيث

انتقلت الي مكان الحريق 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وانتقلت قوات الأمن إلي مكان الحريق وبالفحص رجحت المعاينة المبدئية أن يكون الحريق وقع بسبب جسم مشتعل .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.