الثلاثاء 07/مايو/2024 - 06:18 م 5/7/2024 6:18:35 PM

هناك فارق كبير بين الواقع والأحلام، وهنا فأنا أتحدث عن الأسعار والغلاء الثابت الذى لم يتأثر بالهبوط وانهيار الدولار من 70 إلى 47 وهذه هى الحجة التى كان يستند عليها كبار التجار وصغارهم لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصورة رهيبة أفقدت الأسر توازنهم نتيجة أطماع وأحلام الثراء السريع على حساب المبادئ بالالتزام بهامش ربح معقول لكن يصلون بالأرباح 100% فهذا ظلم للمواطنين ولذلك تدخل الدولة وهبوط سعر الدولار، كما ارتفعت الأسعار المفروض نزول لكن ترى عجب العجاب كلام من غير فعل السكر انخفضت أسعاره والمفروض 27 جنيهاً ما زال الكثير من التجار جملة وقطاعى يبيعون بـ40 جنيهاً الشاى والأرز منتجات كثيرة يعلن عن تخفيض الأسعار ولكن الحقيقة غير ذلك ولذلك أرى من وجهة نظرى لا بد من عمل حملات مقاطعة، كما حدث مع الأسماك واللحوم لكى يؤتى ثمار التخفيض ولا بد أن يتجه المواطن إلى الجمعيات التعاونية التابعة للدولة فهى أسعارها معقولة بالنسبة للغلاء الفاحش من تجار جشعين لا يعنيهم إلا الأرباح الكبيرة.