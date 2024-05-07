ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد جائزة ميامي الكبرى

على الرغم من خيبة الأمل التي المت بفريق ريد بول حامل لقب بطولة الصانعين في بطولة العالم للفورميلا وان في جائزة ميامي الكبرى بالعلاقات المتحدة الأمريكية الا ان الفريق ظل بعيدا في صدارة ترتيب بطولة العالم الحالية بعد نهاية الجولة السادسة .

وكانت جولة سباق ميامي الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت حصول ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق ريد بول على المركز الثاني خلف لاندو نوريس بينما جاء السائق الثاني لريد بول سيرجيو بيريز في المركز الخامس كما ظهر الكثير من التعليقات على أداء سيارة ريد بول عقب السباق .

أبرز الفائزين في سباق ميامي كان فريق مكلارين الذي أحرز المركز الأول من خلال لاندو نوريس لأول مرة منذ فترة طويلة بل و كاد الفريق ام يحقق ماهو اكثر لولا الحادث الذي تعرض له سائق مكلارين الثاني أوسكار بياستري وجعله يتراجع إلى المركز الخامس عشر بدلا من المنافسة الطاحنة التي كانت بينه وبين سائق فيراري كارلوس ساينز على المركز الرابع .

ايضا من الفرق التي حققت نتائج افضل مما هو متوقع فريق مرسيدس من خلال سائقيه البريطاني لويس هاميلتون و جورج راسيل حيث نجح الثنائي في الدخول في منطقة النقاط بشكل أعاد الثقة بعض الشىء في سيارة المرسيدس والتي عانت الكثير في السباقات الخمس التي سبقت جولة ميامي وان كان الجولة القادمة على حلبة ايمولا ستظهر مدى تقدم السيارة والتعديلات التي طرأت عليها .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للفورميلا وان للصانعين بعد جولة ميامي :

الترتيب الفريق عدد النقاط

الأول ريد بول 239 نقطة

الثاني فيراري 187 نقطة

الثالث مكلارين 124 نقطة

الرابع مرسيدس 64 نقطة

الخامس استون مارتن 42 نقطة

السادس ريد بول الثاني 19 نقطة

السابع هاس 7 نقاط

الثامن البين نقطة واحدة

التاسع ويليامز بلا رصيد

العاشر صاوبر بلا رصيد