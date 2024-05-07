ليبيا تتجاوز تونس بتدفقات الهجرة غير النظامية لإيطاليا في 2024

وصل ما لا يقل عن 17399 مهاجراً بشكل غير نظامي إلى إيطاليا منذ بداية العام حتى 6 مايو، بانخفاض قدره 60.76 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 44343 شخصا إلى السواحل الإيطالية عن طريق البحر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب البيانات المحدثة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي اطلعت عليها اليوم "وكالة نوفا"، فإن أكثر من نصف إجمالي المهاجرين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية، غادروا من ليبيا.

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا وتونس، حيث وصل أكثر من 8,128 وافدًا إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 15 أبريل إلى 6 مايو، أي ما يعادل 46.7 بالمائة من إجمالي العدد منذ بداية العام.

ويسلط تحليل بلدان مغادرة قوارب الهجرة الضوء على أنه، على عكس العام الماضي، كان عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية عام 2024 أعلى بشكل عام من الوافدين من تونس، حيث تم تسجيل 25.134 وافدًا في الفترة ما بين 1 يناير و6 مايو 2023 من الطريق التونسي و18.022 من الطريق الليبي. وفي نفس الفترة من هذا العام وصل 8.064 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 67.9 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 9.271 بانخفاض 48.6 بالمئة.

وبحسب ما علمت "وكالة نوفا"، فإن المغادرين من الساحل الليبي شملوا بشكل شبه حصري مدينة طرابلس، المنطقة الغربية من البلاد، وهو العكس تمامًا مما حدث في بداية عام 2023، عندما غادر عدد أكبر من المهاجرين غير النظاميين من الجزء الشرقي من البلاد برقة التي يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مقارنة بالسواحل الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن خروج المهاجرين من شرق ليبيا نحو أوروبا لم يتوقف، حيث وصل، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية هذا العام، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان. وبالتالي، فإن الانطباع هو أن تجار البشر الليبيين حولوا جزءًا من رحلات المغادرة إلى اليونان بدلاً من إيطاليا.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فقد مات أو فقد ما لا يقل عن 569 مهاجرًا في البحر وسط البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام حتى 4 مايو. وعلى وجه الخصوص، هناك 245 قتيلاً و324 مفقوداً في المنطقة البحرية التي تفصل تونس وليبيا عن إيطاليا. علاوة على ذلك، تفيد تقارير المنظمة الدولية للهجرة أنه تم اعتراض 5.207 مهاجرين في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية منذ بداية العام وحتى 4 مايو، منهم 4.694 رجلاً و347 امرأة و166 قاصرًا.

وأفاد التقرير الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو، أنه تم اعتراض 265 شخصاً في البحر وإعادتهم إلى الزاوية وطرابلس، في شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى 41 رجلاً تم انتشالهم من البحر وإعادتهم إلى ليبيا. طبرق، في المنطقة الشرقية من برقة.

وتعد الجزائر أيضًا من بين بلدان مغادرة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا هذا العام، على الرغم من أن أعدادهم هامشية بالتأكيد، فمنذ بداية عام 2024 إلى 6 مايو، وصل 64 شخصًا فقط من الساحل الجزائري، مقارنة بـ 199 في نفس الفترة.

كما انه لا يوجد وافدون من تركيا، التي بلغ عدد الوافدين منها في الفترة من 2023 يناير إلى 6 مايو من العام الماضي 988.

وأعلن معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا أنهم جاءوا من بنغلاديش (3.425) وسوريا (2.460)، وهما جنسيتان عادة ما تبحران من ليبيا. ثم يليهما 2.286 تونسيًا بزيادة 6,2 بالمائة في ثلاثة أسابيع و1.631 غينيًا، من المفترض أنهم غادروا من سواحل تونس.

والجدير بالذكر أيضًا وصول 1.043 مصريًا و690 باكستانيًا و613 ماليًا. ويوجد 5.251 آخرين من "جنسيات أخرى".