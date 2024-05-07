الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يراقب هذا الرباعي لدعم مركز الجناح في الصيف

بيرناردو سيلفا -
بيرناردو سيلفا - دياز - محمد قدوس – رافينها

وضعت إدارة نادي النصر عينها على 4 لاعبين للتعاقد مع أحدهم لدعم مركز الجناح بالفريق الكروي الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت التقارير الصادرة اليوم أن قائمة خيارات النصر في الأجنحة حتى الآن تضم كل من: " بيرناردو سيلفا - دياز - محمد قدوس – رافينها ".

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الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف ثنائي النصر 3 مباريات

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مدرب النصر يعلن مشاركة تاليسكا أمام الهلال في نهائي كأس الملك

الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف ثنائي النصر

أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف أيمن يحيى وإيمريك لابورت لاعبا فريق النصر السعودي لـ 3 مباريات، في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب أحداث مباراة الفريق أمام العين.

كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.

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