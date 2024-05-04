مدرب النصر يعلن مشاركة تاليسكا أمام الهلال في نهائي كأس الملك

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي جاهزيمة النجم البرازيلي تاليسكا للمشاركة أمام الهلال في مباراة نهائي كأس الملك السعودي " كأس خادم الحرمين الشريفين ".

وقال كاسترو في تصريحاته بعد المباراة أن تاليسكا يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي يعاني منها وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام الهلال في نهائي كأس الملك، وكذلك اللاعب عبد الرحمن غريب.

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أهدف النصر في المباراة كريستيانو رونالدو "هاتريك" وساديو ماني وأوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 74 ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ويتبقى للأزرق مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.

رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة أنه سعيد بهذا الفوز وأنه يتمنى أن ينهي موسمه مع النصر بلقب بطولة كأس الملك، كما علق على تحقيقة للأرقام المميزة قائلًا: " الأرقام هي من تركض خلفي ".