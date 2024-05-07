اقبال علي التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء



شهدت المراكز التكنولوجية في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اقبالًا في استقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء من المواطنين، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر تحت رقم 187 لسنة 2023،

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار المحافظ إلي وضع لوحات ارشادية وملصقات في مختلف المراكز التكنولوجية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، لتخفيف العب وتوفير الجهد والوقت والتيسير على المواطنين، موجهًا بتكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة العقبات بما يحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، او مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة على تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية في مجالس المدن والإدارات الهندسية والوحدات المحلية علي قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية.

وأشار الغندور، إلي اطلاق وزارتي التخطيط والتنمية المحلية دليل المواطن لاستخدام تطبيق (تصالح)، ودليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات.

بدوره أكد المهندس أحمد يونس، مدير الإدارة الهندسية بالعريش، أن قانون التصالح الجديد به العديد من التيسيرات أمام المواطنين وانه صدر لتفادي بعض النقاط في القانون القديم والسماح بالتصالح في بعض المخالفات التي كان يرفضها القانون القديم وتنظيم العمل باللائحة لضمان سرعة الإنجاز لإصدار نماذج الموافقة علي التصالح في المدة القانونية.

أضاف يونس ان القانون يعتمد علي شقين وهو تقديم المواطن المستندات المطلوبة واللجان لفحص الأوراق واللجنة الفنية للبت في الطلب، مطالبا المواطنين بالتوجه الي المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح.

وأعرب المواطنون المتقدمون بطلبات تصالح عن شكرهم الي الدولة علي قانون التصالح والذي يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم واغلاق ملف المخالفات، حيث قالت هاله عبد القادر أول مواطنه تقدم طلب تصالح في شمال سيناء، أنها سعيدة بصدور قانون التصالح والذي أتاح لي تقنين وضع المبني المخالف الذي قمت ببنائه وتوصيل المرافق له.

وأضاف المواطن وائل بدر، أن قانون التصالح الجديد تم اقراره من اجل المواطنين وللقضاء علي البناء المخالف والعشوائيات، وبه تيسيرات كبيرة للمواطنين.

وأشار بدر الي تعاون العاملين بالمركز التكنولوجي بالعريش من خلال الرد علي استفسارات المواطنين حيث انهم علي دراية تامة بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية.