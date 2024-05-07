عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين" للدفاع عن والدته بعد تعدى شقيقه عليها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات للمتهم بقتل شقيقه بالقليوبية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8754 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4486 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ع ر"، 23 سنة، في 27 يونيو لعام 2022، قتل المجني عليه شقيقه "ممدوح عنتر رفاعي خليل"، عمداً مع سبق الإصرار، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرزاً سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني تالية الوصف، واستحصل عليها من المطبخ وعقد العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم دلف إلي الغرفة التي تقطن بها والدته لنشوب شجار بين والدته وشقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه، فأثار حفيظته لقيام المتوفي بالتعدي اللفظي على والدته على فعلته فنشب بينه وبين المجني عليه مشادة فأشتد العراك فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بجذبه صوبه وطعنه في أنحاء جسده، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وانهال به على صدره وبطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة والدة المتهم والمتوفي، والتي أكدت بقيام نجلها المتوفي إلي رحمة مولاه بالتعدي عليها وعلي أشقاءه بالسب والشتم، وطالبا منها إعطائه مبلغ مالي، فأبت فدلف إلي المطبخ وأحضر سلاح أبيض "سكين"، مهددا إياها به، إلا أنها لم تستجب لأمره معطيتا إياه المبلغ، فأثار ذلك حفيظة شقيقه "المتهم" فأحضر سلاح أبيض "سكين"، وجذبه من رأسه واحتد العراك فيما بينهم فأحدث المتوفي إلي رحمة مولاه إصابة المتهم، فهرعت وفتحت باب الشقة محل سكنها، وانتابها النباح لكي يأتي أحد ويفرق فيما بينهم، إلا أنها عادت وأبصرت نجلها المتهم وبجواره سلاح أبيض "سكين" ويبكي وأبصرت نجلها المتوفي غارقا في دمائه ملتقطا أنفاسه الأخيرة.

السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطل لاتهامه بقتل نجلة زوجته بالخصوص

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، لاتهامه بقتل نجلة زوجته، والشروع في قتل نجلها، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تعديل قيد ووصف القضية من توجيه تهمة القتل والشروع في قتل للمتهم إلى تهمة الضرب أفضى للموت.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ك م"، 31 سنة، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وذلك حال كون المجني عليهما طفلين لم يجاوزا 18 عام ميلادي كامل قتلا عمداً الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت - بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه صفوت محمد مصطفى عبد الحميد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصاء سلك كهربائي - وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن هذا الأمر المعاقب عليه بالمواد 45 46 /1 231230 من قانون العقوبات، كما أحرز أدوات - عصا سلك كهربائي - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية



الإعدام شنقا لـ4 متهمين بقتل شخص في الخصوص

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، غيابيا، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد وورد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12933 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م إ"، 20 سنة، هارب مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"محمود م إ"، 20 سنة، هارب، مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"حسن ر ع"، وشهرته "حسن السني"، هارب، و"أسامة ص إ"، هارب، وشهرته أسامة الحرز، لأنهم في 12 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا عمد مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه كريم بيومي إبراهيم.

أمر الإحالة: عقدوا العزم وبيتوا النية

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء، وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم، كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء استقرت بجيده، وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وشل مقاومته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

