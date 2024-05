كاردي بي تمثل الدراما بسفتان أثقل من وزنها في حفل ميت غالا

مثلت النجمة الأمريكية كاردي بي الدراما في حفل ميت غالا السنوي الذي أقيم في متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين بحضور كوكبة من مشاهير هوليود.

وظهرت كاردي بي بإطلالة لافته كعادتها بأسلوب يتناغم مع طبيعة الحفل، حيث ارتدت فستان طويل مجسم ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم الفستان من التل الأسود وحمل توقيع مصمم الأزياء جيامباتيستا فالي الذى إبدع في تصميمه بالتموّجات فائضة من القماش، ربما في إشارة إلى رواية بالارد البائسة، أو موضوعات الموت والاضمحلال.

وقالت كاردي بي، ممازحة إن الفستان يزن خمسة أرطال أكثر من وزنها.

وبدت كاردي بي بتسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزَا مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

أبرز المعلومات عن حفل ميت غالا

كانت كل من الممثلة الأمريكية زندايا، والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، ومغني الراب باد باني، والممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمثابة رؤساء مشاركين إلى جانب الصحفية الرائدة في مجال الموضة آنا وينتور.

وكان موضوع هذا العام هو "حديقة الزمن" المستوحى من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته.

مغنية الراب الأمريكية كاردي بي

بيلكاليس مارلينيس ألمانزار (بالإنجليزية: Cardi B)‏ المعروفه فنيا بكاردي بي (ولدت في 11 أكتوبر 1992) هي مغنية هيب هوب وشخصية تلفزيونية مشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي. ولدت ونشأت في حي ذا برونكس في مدينة نيويورك، جذبت الانتباه لأول مرة لمناقشة حياتها المهنية كمتجرد على وسائل الاعلام الاجتماعية. بالإضافة إلى أنها «لا يوجد موقف مرشح»، أصبحت مشهورة على الإنترنت من خلال إنستغرام. من عام 2015 إلى عام 2017، ظهرت كعضو المنتخب العادي على VH1 مسلسل التلفزيون الواقعي «الحب والهيب هوب»: نيويورك.

في فبراير 2017، وقعت أول صفقة لها مع «أتلانتيك»، وأول ظهور لها كان بعنوان "Bodak Yellow" حيث وصلت إلى رقم واحد على بيلبورد الولايات المتحدة.

منذ 2015 حتى 2017، شاركت في التمثيل في تلفزيون الواقع ضمن مسلسل «الحب والهيب هوب في نيويورك»، وبعدها تابعت تطلعاتها الموسيقية وأطلقت ألبومين «Gangsta Bitch Music» الجزء الأول والثاني، قبل أن توقع مع شركة «أتلانتك ريكوردز» في أوائل سنة 2017.

حصلت على المرتبة الأولى ضمن أفضل 200 أغنية وحطمت العديد من الأرقام القياسية وحصلت أيضًا على الشهادة البلاتينية من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، وحصل ألبومها الأول Invasion of Privacy (2018) الذي حاز إعجاب النقاد على جائزة جرامي لأفضل ألبوم راب، لتصبح أول امرأة تفوز بهذه الجائزة منفردةً.

ومنذ ذلك الحين أصدرت 3 أغنيات فردية: «بوداك يلو» التي حققت المركز الأول في قائمة أفضل 100 أغنية، وجعلتها في المركز الثاني على قائمة مغنيات الراب، ثم «لورين هيل»، و (I Like It) ما جعلها أول امرأة تحقق العديد من الأرقام على قائمة أفضل الأغاني. وبعد تعاونها مع (Maroon 5) في أغنية Girls Like You)) أصبحت أول مغنية راب تتصدر قائمة أفضل 100 أغنية 3 مرات سنة 2010. وأول مغنية تحقق أعلى الأرقام المنفردة بين عامي 2010 و2020.

ذكرتها فوربس بوصفها من أكثر مغنيات الراب تأثيرًا في كل العصور، إن كاردي بي معروفة بتدفقها العدواني وكلماتها الصريحة، التي تلقت تغطية واسعة على نطاق كبير. وهي أعلى مغنية راب في جميع الأوقات حسب التصنيف الفردي لأفضل الفنانين، وتظهر بين أفضل عشرة فنانين معتمدين ولديها أيضًا أفضل أغنية معتمدة لفنانة راب. حصلت على العديد من الجوائز ومنها جائزة جرامي و7 جوائز بيلبورد و5 أرقام غينيس و4 جوائز للموسيقى الأمريكية و11 جائزة هيب هوب (BET). سنة 2018، كانت حاضرة في القائمة السنوية لمجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.