محافظ القليوبية يتابع بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بجولة لمتابعة بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر شكر وبنها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

ووجه محافظ القليوبية خلال تفقد المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .

مضيفا أنه تم وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز خمس سنوات ( ٣ سنوات بدون فائدة، ٤ سنوات فائدة ٥٪، ٥ سنوات فائدة 7٪)

وخلال جولته أكد الهجان على أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه بضرورة تطوير هذه المراكز وتحسين خدماتها. كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن هذه المراكز تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال البناء، وتعزيز الالتزام بالقانون، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في محافظة القليوبية ..

وجاءت الجولة بحضور كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر ومسئولي المراكز التكنولوجية بتلك المدن .