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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الاعتماد الدولية للمواصفات المختلفة (الأيزو)

القوات المسلحة
القوات المسلحة

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادة الأيزو 21001 لسنة 2018 نظام إدارة المؤسسات التعليمية الخاص بمراجعة كل العمليات المتعلقة بجودة العملية التعليمية، كما حصلت على شهاده الأيزو 22000 لسنة 2018 نظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بمراجعة جميع العمليات الخاصة بتصنيع الأغذية ،طبقا لمعايير ومتطلبات مواصفة الأيزو الدولية.
 

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ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

تجديد شهادات الأيزو

وفى ذات السياق جددت الكلية شهادات الأيزو التى سبق الحصول عليها وهى الأيزو 9001 لسنه 2015 نظام إدارة الجودة والأيزو 14001 لسنه 2015 نظام إدارة البيئة والأيزو 45001  لسنه 2018 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأكد اللواء طبيب ايمن محمد شوقي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية بما يمكنها من آداء مهامها فى تخريج أجيال من الضباط الأطباء فى كل التخصصات تحقيقاً لروية مصر 2030 بتقديم تعليم ذو جودة متميزة فى مختلف التخصصات الطبية ومواكبة كل ماهو جديد في علوم الطب الحديثة.

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