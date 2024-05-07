المراكز التكنولوجية بسوهاج تستقبل المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة سوهاج، والتى يبلغ عددها 14 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظة، استقبال المواطنين الذى منذ صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 8 من شهر مايو الجاري، لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد.

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لخى غرب سوهاج، أنه تم تدريب جميع المشاركين فى منظومة قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وشرح القانون والتعديلات لخدمة المواطنين.

وأشار رئيس حي غرب سوهاج، إلى أنه تم اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين بعد انتظارهم طويلا لاستئناف قانون التصالح الذى بعد مطلب جماهيرى، وأنه فور وصول المواطن يتم اتخاذ كافة الإجراءات وتوجيهه لاستكمال الأوراق والخطوات اللازمة، والإجابة على أى استفسار، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي المتنقل للتيسير على المواطن فى أى مكان دائرة الحى.

وأكد الشطوري، أنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بشأن متابعة إستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تتم متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي بشأن إستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والعمل علي تيسير العمل وتقديم مستوى عالي من الخدمه للمواطن والوقوف على العقبات والعمل علي حلها .

والتقى رئيس حي غرب سوهاج بعدد من المواطنين بصالة الانتظار بالمركز التكنولوجي واستمع لهم وتأكد من تقديم الخدمات لهم ووجه المواطنين إلى أنه في حال وجود أي عقبات تقابلهم أثناء تقديم الخدمة ( إستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ) فعليهم التوجه إليه في مكتبه .