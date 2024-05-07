تشغيل وحدتي طب أسرة بمركز فرشوط شمال قنا لخدمة 30 ألف مواطن

أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، شمال قنا، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

وكان المحافظ، قد إفتتح صباح اليوم، وحدتى طب الأسرة بقريتي الرواتب والحسينات ومركز طب الأسرة بقرية بخانس التابعين لمركز أبوتشت، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

وأوضح أن وحدتي طب الأسرة، بقريتي القبيبة و الكوم الأحمر، تضم "عيادات طب أسرة، و أسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، و سكن للطاقم الطبي" وتخدم حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القريتين .

المحافظ يطلع على الوحدتين

و قال المحافظ، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين.

خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وأشار المحافظ، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ ٧٧ مشروعًا في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة.

بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة.

رافق المحافظ، الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، و الدكتور عمرو النحاس مدير إدارة فرشوط الصحية الصحية.

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

مستشفي أبوتشت

وفي سياق ذي صلة، زار المحافظ، مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي.

واستمع إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها ٩٠٪ وتقع على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرًا "، ٨٠ سرير إقامة بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين.

كما تضم المستشفي ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة عناية مركزة و٣ أسرة كشف.

و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ، وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية.

بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة افاقة".

وتضم المستشفى سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات".