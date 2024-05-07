إيل فانينغ تبرز أنوثتها بالتل المزين بالزجاج في حفل ميت غالا

سيطرت الطبيعة الخلابة على ذوق الممثلة الأمريكية إيل فانينغ لتظهر كأنها لوحة فنية مستوحاه من جاذبية الطبيعة خلال ظهورها على سجادة الحمراء حفل "ميت غالا" السنوي الذي أقيم في متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين بحضور كوكبة من مشاهير هوليود.

وتألقت إيل فانينغ بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستان شفاف من دار الأزياء الفرنسية "بالمان"، يتميز بطائرين على كمي الفستان، وقد صُنعا من الراتنج لإنشاء تأثير يشبه الزجاج، صمم الفستان من قماش التل الناعم باللون البيج.

واختارت فرق خصلات شعرها من الأمام وتركته منسدلًا بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه مما عكس جمال ملامحها.

أبرز المعلومات عن حفل ميت غالا

كانت كل من الممثلة الأمريكية زندايا، والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، ومغني الراب باد باني، والممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمثابة رؤساء مشاركين إلى جانب الصحفية الرائدة في مجال الموضة آنا وينتور.

وكان موضوع هذا العام هو "حديقة الزمن" المستوحى من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته.

الممثلة الأمريكية إيل فانينغ

هي ممثلة أمريكية من مواليد 9 أبريل 1998. هي الشقيقة الصغرى للممثلة داكوتا فانينغ. أول فيلم شاركت فيه كان أنا سام (فيلم) (2001) حيث لعبت دور النسخة الأصغر سنناً من شخصية أختها. وشاركت كطفلة ممثلة في العديد من الأفلام مثل بسبب ديكسي وين (2005) وبابل (2006) وفيبي في بلاد العجائب (2008) ومكان ما (2010).

جاء الدور الذي أطلق شهرتها سنة 2011 في فيلم الخيال العلمي سوبر 8 للمخرج جاي جاي أبرامز، حيث تلقت إشادة نقدية وحصلت على جائزة الأضواء في مهرجان هوليوود السينمائي. بعد ذلك لعبت أدوارًا رئيسية في كل من اشترينا حديقة حيوان (2011) وجينجر & روزا (2012) ودور شفق في ملافسينت (2014) وملافسينت: سيدة الشر (2019).

في السنوات الأخيرة انتقلت إلى السينما المستقلة حيث شاركت في أدوار رئيسية وثانوية في أفلام تشمل شيطان النيون (2016) وامرأة القرن العشرين (2016) وذي بيغيلد (2017) وكيف تتحدث إلى الفتيات في الحفلات (2017) ويوم ماطر في نيويورك (2019) والطرق غير مسلوكة (2020).

في سنة 2019 أختيرت كأحد أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لتصبح أصغر عضو في تاريخ المهرجان.

حياتها المُبكّرة

ولدت فانينغ بتاريخ 9 أبريل 1998 في كونيرز، جورجيا لهيذر جوي وستيفن جي. فانينغ. احترفت الأم كرة المضرب بينما لعب الأب في دوري البيسبول الصغير لصالح فرق تابعة لسانت لويس كاردينالات ويعمل الآن كبائع إلكترونيات في لوس أنجلوس.