تصاميم الطابع التركي العثماني يعود بتوقيع أحمد عبدالله

استطاع مصمم الأزياء أحمد عبدالله خطف الانظار نحو مجموعته الجديدة التي إطلاقها ليمزج بين البساطة واناقة الذوق التركي العثماني القديم.

أحمد عبدالله: الطابع التركي العثماني جذب نجمات الفن

وكشف أحمد عبدالله في تصريحات خاصة بجريدة الوفد عن تفاصيل تصاميم مجموعته الجديدة التي نالت إعجاب نجوم ونجمات الفن وخارج الوسط الفني، مؤكدا حرصه على المزج بين الطابع التركي العثماني وبساطة الذوق المصري.

وأوضح أن مجموعته تضم 9 قطع مختلفة مصممة من قماش البلوكار الحرير بالألوان الدافئة مع الأسود المزركش، يمكن تناسيق اغلب الاطلالات في أجواء شهر رمضان المبارك.



واضاف ان هناك نجمات كثيرات تألقن ببعض تصاميم مجموعته الأخيرة أبرزهم النجمة رزان مغربي وميرهان حسين وياسمين الخطيب وعبير صبري وغيرهن.



واكمل أحمد عبدالله أنه يحرص على تقديم افكار مختلفه وجديدة تتناسب مع مختلف الاذوق باسلوب يعكس أنوثة وسحر قوام المرأة وهذا ما يجعله يواكب الموضة بشكل عصري مناسب لذوق المجتمع المصري والعربي.