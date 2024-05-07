غارات إسرائيلية جوية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

ومن جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أكد أنّه جرى شن غارتين جويتين إسرائيليتين في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أنّهما كانتا منذ دقائق، مشيرا إلى توقف حركة دخول المساعدات وانتقال المسافرين في المعبر، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وأضاف «رجب» خلال رسالة على الهواء، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المعبر من الجانب المصري يفتح أبوابه، إضافة إلى وجود تمركز لسيارات الإسعاف في الداخل والخارج، مؤكدا أن «شريان الحياة أمام الفلسطينيين توقف تماما بعد السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والعملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «قال جيش الاحتلال في بيان له، إن القوات الخاصة نفذت هذه العملية في وقت مبكر من اليوم، واستطاعت السيطرة على مرافق المعبر كافة من الجانب الفلسطيني، وهناك تحذيرات أممية من هذه العملية؛ لأن هذا يعني كارثة إنسانية ونزوح آخر، إضافة إلى توقف دخول المساعدات، الذي يعني توقف الحياة بشكل تام».