إقبال ملحوظ على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية

شهدت المراكز التكنولوجىة بمراكز ومدن الدقهلية، إقبالا ملحوظا من المواطنين فى اليوم الأول من بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تخصيص 4 شبابيك بكل مركز لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات، وسرعة الانتهاء من ملفات التصالح.

واعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء استقبال المواطنين، اليوم الثلاثاء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح أبواب المراكز التكنولوجيه بداية من اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين لتلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء ، مشيراً إلي أن عدد المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة بلغت 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحي التابع لها .

وصرح المحافظ، أنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء علي أعلي مستوي وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجيه من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولي مركز المعلومات و المركز التكنولوجي الرئيسي بالمحافظة .

أوضح أنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية علي قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقي الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبه .

ولفت إلى أنه تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين ، مشيراً إلي أن هناك متابعة شخصية مني يومياً لهذا الملف وسنبذل قصاري جهدنا كفريق واحد في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين .

وأشار إلى أن تلقي طلبات التصالح بداية من اليوم للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقاً للقانون القديم ، موجهاً النداء الي جميع المواطنين الذين لم يسبق التقدم من قبل بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية وتقديم طلباتهم واغتنام هذه الفرصه التي اتاحتها القياده السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلق بمخالفات البناء .

وذكر أن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين بلغت 164 الف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلي 200 الف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات مره أخري وفقاً لقانون التصالح الجديد الذي تم وضعه تيسيرا علي المواطنين حرصاً من الدولة المصرية علي إنهاء معاناة مواطنيها في هذا الملف الذي شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة .