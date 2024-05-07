مصرع مسن فى انهيار منزل مكون من طابقين بقرية هو بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة مُسن من أسفل الأنقاض بعد انهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومكون من طابقين بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي بانهيار منزل طابقين مبني من الطوب اللبن في قرية هو التابعة لدائرة المركز، وأسفرت الواقعة عن مصرع مُسن تحت الأنقاض.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان الواقعة وجرى انتشال جثة لمسن يدعى “عياد. ع. ز، يبلغ من العمر 75 عامًا، من أسفل الأنقاض انهار عليه منزل طابقين آيل للسقوط، بقرية هو مركز نجع حمادي.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير المحضر وجارى التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، كما تم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار تحسباً لأى انهيارات أخرى .