الإعدام شنقًا لـ4 متهمين بإنهاء حياة شخص في الخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، غيابيا، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد وورد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

الإعدام شنقا لـ4 متهمين بقتل شخص في الخصوص

جاء الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12933 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م إ"، 20 سنة، هارب مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"محمود م إ"، 20 سنة، هارب، مقيم مصنع الصابون بالخانكة، و"حسن ر ع"، وشهرته "حسن السني"، هارب، و"أسامة ص إ"، هارب، وشهرته أسامة الحرز، لأنهم في 12 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا عمد مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه كريم بيومي إبراهيم.

أمر الإحالة: عقدوا العزم وبيتوا النية



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء، وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم، كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء استقرت بجيده، وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وشل مقاومته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

