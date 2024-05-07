لانا ديل ري تتزين بجذور الأشجار في حفل ميت غالا

خطفت المغنية الأمريكية لانا ديل ري عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها المثيرة خلال ظهورها بسجادة الحمراء حفل "ميت غالا" السنوي الذي أقيم في متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين بحضور كوكبة من مشاهير هوليود.

وجاءت إطلالة لانا ديل ري لافته مستوحاه من طبيعية الخلابة والأشجار الحقيقة، وهذا ما اكده مصمم الأزياء ألكسندر ماكوين، انه صمم الفستان من مشهد الحديقة بجذوع نباتات كثيرة، إذ أنه مطرّز يدويًا بفروع شائكة ذات لون برونزي مستوحاة من منحوتات الفنان ألبرتو جياكوميتي والتي تزحف في طريقها لتشكل غطاء رأس مشغول بنسيج التل وملتف مثل خيوط العنكبوت.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر لافته متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أبرز المعلومات عن حفل ميت غالا

كانت كل من الممثلة الأمريكية زندايا، والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، ومغني الراب باد باني، والممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمثابة رؤساء مشاركين إلى جانب الصحفية الرائدة في مجال الموضة آنا وينتور.

وكان موضوع هذا العام هو "حديقة الزمن" المستوحى من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته.

ليزابيث وولريدج غرانت من مواليد 21 يونيو 1985، مشهورة باسمها الفنيّ لانا دِلْ راي هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية، وُلِدَتْ ونشأتْ في مدينة نيويورك.

بدأتْ لانا دِلْ راي مهنتها الفنية في 2005 وحظيتْ باهتمام واسع عندما انتشرَ عبر الإنترنت الفيديو لأغنيتها «فيديو غيمز» ثم حظيتْ باهتمام أكبر عندما احتل ألبومها الثاني بورن تو داي المرتبة الثانية لقوائم المبيعات الأمريكية وأصبح خامس ألبوم في قائمة الألبومات الأفضل مبيعًا لعام 2012، ثم أطلقتْ ألبومها الثالث Ultraviolence في 2014 ونال الألبوم آراء إيجابية من النقاد وحقق نجاحًا تجاريًا حيث أنه أول ألبوم لها يحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، وبعد جولة عالمية في 2015 أطلقتْ لانا دِلْ راي ألبومها الرابع شهر عسل والذي نال أيضًا آراء إيجابية من النقاد. وُصِفَتْ أغانيها بأنها ذات لحن سينمائي وأنها مُنغمسة في أفكار الرومانسية التراجيدية والسوداوية وبإشاراتها للثقافة الشعبية خصوصاً الثقافة في الخمسينيات والستينيات.