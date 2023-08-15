مايا دياب تشبه نجمات هوليوود بكاش مايوه جريء

تملك النجمة اللبنانية مايا دياب ذوقُا مختلفًا نابعًا من شخصيتها المتمردة التى تنجذب للتصاميم الجريئة لتعكس منحنيات قوامها بشكل مثير ولافت وتصبح مثالًا تقتدي به صاحبات الذوق الجريء.

ودائما ما تحرص مايا دياب على مشاركة متابعيها ببعض وصورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وتألقت مايا دياب بإطلالة متوهجة تتناغم مع اجواء العطلة الصيفية أمام الشاطئ، حيث ارتدت مايوه مثيرًا باللون الفوشيا ونسقت عليه فستانًا قصيرًا ينتمي لصيحة الـv، صمم من قماش ناعم بلون البنفسج الزاهي مزين بالإكسسوارات الذهبية ليكتمل إطلالتها بشقاوه وأنوثة، فيما انتعلت صندلًا اتسم بسيور التفت حول ساقيها.

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها الذهبي المموج منسدلة بشكل عفوي وارتدت نظارة على شكل عيون القطة باللون الأحمر ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا ولون الوردي في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.