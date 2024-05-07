الجامعة العربية تستضيف اجتماعًا لدراسة مشروع القانون العربي لحماية النازحين داخليًا.. غدًا

تعقد إدارة الشؤون القانونية التابعة لجامعة الدول العربية غدا الأربعاء ولمدة يومين الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أن هذا الاجتماع يناقش مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية " والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.

وقالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16 أكتوبر2023، والذي نص على عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.

وزير خارجية الأردن: إسرائيل احتلت معبر رفح الفلسطيني بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة الإسرائيلية، احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات.

وأضاف الصفدي - في تدوينة عبر منصة (أكس) "أنه وبدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح الفلسطيني وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضورون جوعا.

وأكد الصفدي أن الهجوم على معبر رفح الفلسطيني يهدد بمذبحة أخرى، ويجب أن يتصرف مجلس الأمن بحزم وعلى الفور وختم الصفدي قائلا"يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية.

الأونروا تندد باستمرار انقطاع دخول المساعدات إلى غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بأن "استمرار انقطاع دخول المساعدات والوقود عبر معبر رفح، سيؤدي إلى وقف الاستجابة الإنسانية لكل قطاع غزة.

وحذرت الأونروا، عبر حسابها على منصة "إكس"، من أن "كارثة الجوع ستزداد سوءا خاصة في شمال غزة، إذا توقف دخول الإمدادات إلى القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".

قال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".