بهجت العبيدي: إسرائيل تواصل غيها وغرورها وتكبرها

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن العدو الصهيوني يضرب بعرض الحائط بكل المناشدات الدولية التي تطالبه بالكف عن سياسة الإرهاب والقتل التي يتخذها منهج وأسلوب حياة لترويع الآمنين وقتل المدنيين المسالمين من أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق.

وأضاف بهجت العبيدي أن إسرائيل، استمرارا لغيها وغرورها وتكبرها، تقدم على جريمة إرهابية جديدة باعتدائها السافر على مدينة رفح الفلسطينية وذلك لما نتج وسينتج عن هذه العملية العسكرية من قتل للأبرياء وإصابات للمدنيين للعزل، وأن استشهاد عشرات المدنيين ومن بينهم الأطفال في اليوم الأول لهذه العملية العسكرية إنما هو جرس إنذار للعالم كله وللضمير الإنساني لما سيصيب أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وإصابات.

وذكر العبيدي أن استيلاء الجيش الإسرائيلي الإرهابي على معبر رفح في جانبه الفلسطيني وطرد العاملين فيه من أبناء الشعب الفلسطيني يعد عملا إرهابيا مكتمل الأركان حيث أنه كما هو معروف فإن معبر رفح هو المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات وخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، واستيلاء عصابات الجيش الإسرائيلي عليه يهدد حياة مئات الآلاف من أبناء شعب غزة.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القوى الكبرى والفاعلة في العالم سقطت سقوطا مروعا في اختبار الشرف والكرامة حينما تركت أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.

وثمّن العبيدي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومحاولاتها المستمر للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار حفاظا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني.