بعثة الجمباز تحتفل بالعربي وجني فى المغرب بعد التأهل للأولمبياد

احتفلت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للكبار والناشئين المشاركة فى البطولة الافريقية التي اختتمت بالمغرب بالثنائي جني محمود وعمر العربي لاعبا منتخب مصر للجمباز بعد التاهل الى اولمبياد باريس 2024

ونظمت البعثة احتفالية للثنائي داخل الصالة المغطاة فى مراكش وصولا إلى فندق اقامة البعثة

وحقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز ألفني المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات الفردي ببطولة أفريقيا بالمغرب وحسم تذكرة التأهل الي اولمبياد باريس 2024،

وحصلت جنى محمود المركز الأول والميدالية الذهبيه في الفردي العام ومعها تذكرة التأهل الي أولمبياد باريس،

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للجمباز علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك احتفال بعثة منتخب مصر للجمباز بالعربي وجني

بهذه النتيجة تحجز مصز مقعدين لفردي الجمباز الفني خلال البطولة بعد ان حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 مقاعد فى اولمبياد باريس 2024 خلال منافسات البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي التي اقيمت في روندا مؤخراً

ليصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك فى الاولمبياد 8 مقعد حتي الآن.

وشاركت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايوالجاري في مدينة مراكش.

وضمت بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.