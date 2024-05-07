د. عبدالسند يمامة: سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح انتهاك خطير ضد الإنسانية والقوانين الدولية

الوفد يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة المصرية ..

أدان حزب الوفد بكافة تشكيلاته ما قامت به إسرائيل من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح واعتبر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، أن ما حدث خطوة خطيرة في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وذكر في بيان صادر عنه أن هذا التطور بالتحرك العسكري لجيش الاحتلال للسيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح يعد خطيرًا وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ومن شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة، ويعد تهديدا صريحا لحياة المواطنين الفلسطينيين بإعاقة وصول الغذاء والدواء إليهم وتنقلهم؛ لذا على العالم أن يمارس الضغط على الكيان الصهيوني المتعنت لإنهاء هذه الأزمة والعودة إلى ما توصلت إليه جهود الوسطاء لنزع فتيل الأزمة الدائرة.

وأكد رئيس الوفد، أن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤخر عملية الوصول إلى حلول ويعوق الجهود التي يبذلها الوسطاء من أجل الاستقرار في المنطقة ووقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار رئيس الوفد، إلى أن المجتمع الدولي عليه تحمل ما تتخذه دولة الاحتلال منفردة من تصرفات تعرقل إنهاء الصراع والحروب خاصة مع المحاولات المضنية التي بذلتهامصر و الوسطاء لإنهاء هذا الأمر.

وأضاف رئيس الوفد، أن المجتمع الدولي عليه الآن أن يعي تماما خطورة التصرفات الاسرائيلية وانتهاكها لكافة الاتفاقات ومحاولة العودة إلى الخلف دائما دون المضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار.

ورحب حزب الوفد بقبول حماس للمبادرة المصرية بوقف إطلاق النار بغزة

وقال الدكتور عبدالسند يمامة ان الجهود المصرية الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الأيام الماضية وقيادتها لمارثون المفاوضات الصعبة بين الجانب الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية كللت بالنجاح بإعلان حماس القبول بالمبادرة المصرية بوقف اطلاق النار بشكل دائم في غزة .

وأكد رئيس الوفد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقفت حجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية وخاضت خلال الساعات الماضية مفاوضات كثيفة وصعبة في وقت أصعب مع بدء القصف الإسرائيلي على بعض المناطق في رفح .

وأضاف أن ثقل مصر وحكمة القيادة المصرية ادت الي قبول حماس للهدنة التي تقود إلى نهاية دائما للصراع.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو الهدف الأسمى التي عملت مصر على تحقيقه طوال السنوات الماضية وخاضت من أجله الحروب والمفاوضات، وتكللت جهودها بقبول المبادرة الأخيرة التي تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتنهي العدوان على الشعب الفلسطيني.