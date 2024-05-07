كيفن دي بروين مطلوب في الدوري السعودي

دخل النجم البلجيكي كيفن دي بروين ضمن قائمة لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي لجلبه إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة Caught offside الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي أحد أهداف الدوري السعودي الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلبت عدة أندية الحصول على خدمات النجم الدولي البلجيكي أبرزها النصر والاتحاد والأهلي، إلا أن رغبة اللاعب هي التي ستحسم الأمر حال قبوله فكرة التواجد بدوري روشن الموسم المقبل.

القادسية يستهدف ضم ريتشارليسون وخيسوس

يستهدف نادي القادسية السعودي التعاقد مع النجم البرازيلي ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة TBR Football في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي القادسية تستهدف البرازيلي ريتشارليسون هذا الصيف، وأن اللاعب لا يمانع بالذهاب إلى الدوري السعودي.

كما ذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن نادي القادسية حريص على التعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.