ضبط نصف طن أسماك ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا

تمكنت الحملات المكثفة التفتيشية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، بالتعاون مع الإدارات التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمحلات التجارية ، من ضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم والدواجن الفاسدة .

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك و المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات ، خلال الإحتفالات بأعياد شم النسيم ، نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى ، بالإشتراك مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، حملات على مدار اليومين الماضيين بمراكز، ( المنيا - بني مزار - مطاي - سمالوط - ملوي ).

وأكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ( ٤٦١.٧٠٠كجم ) أسماك مملحة ومدخنة وماكريل ،ودواجن وكبدة ومفروم ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم تحرير ١٥ محضراً ، إلى جانب ضبط ، (٧٥ كيلوجرام) لحوم بلدية صالحة للإستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر ، وتحرير ٩ محاضر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعلن استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ، والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة ، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ، ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، تزامنا مع الأعياد واقتراب يوم شم النسيم ، حيث تمكنت إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين ، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق ، بالإشتراك مع إدارة التموين ، ومباحث التموين، وتم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم ، وضبط 5 أطنان مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 17 محضرا.

وتم ضبط ٥٦ كيلوجرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر ، وبأختام مزورة، بالإضافة ، إلى تحرير 21 محضرًا متنوعاً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين، مؤكدًا ، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام.