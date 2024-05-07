الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط نصف طن أسماك ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا

الأسماك المضبوطة
الأسماك المضبوطة

تمكنت الحملات المكثفة التفتيشية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، بالتعاون مع الإدارات التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمحلات التجارية ، من ضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم والدواجن الفاسدة .

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك و المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات ، خلال الإحتفالات بأعياد شم النسيم ، نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى ، بالإشتراك مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، حملات على مدار اليومين الماضيين بمراكز، ( المنيا - بني مزار - مطاي - سمالوط - ملوي ).

وأكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ( ٤٦١.٧٠٠كجم ) أسماك مملحة ومدخنة وماكريل ،ودواجن وكبدة ومفروم ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم تحرير ١٥ محضراً ، إلى جانب ضبط ، (٧٥ كيلوجرام) لحوم بلدية صالحة للإستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر ، وتحرير ٩ محاضر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعلن استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ، والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة ، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ، ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، تزامنا مع الأعياد واقتراب يوم شم النسيم ، حيث تمكنت إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين ، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق ، بالإشتراك مع إدارة التموين ، ومباحث التموين، وتم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم ، وضبط 5 أطنان مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 17 محضرا.

وتم ضبط ٥٦ كيلوجرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر ، وبأختام مزورة، بالإضافة ، إلى تحرير 21 محضرًا متنوعاً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين، مؤكدًا ، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام.

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