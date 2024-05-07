روائع بليغ حمدى على مسرح أوبرا الإأسكندرية

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية للإحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

موعد حفل روائع بليغ حمدي على مسرح أوبرا إسكندرية

الحفل بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء الخميس 9 مايو علي مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية .

البرنامج الغنائي لحفل روائع بليغ حمدي

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ وميدلى بليغ وحليم ، الحب اللي كان ، بهية ، طاير يا هوا ، ليل يا ليالى، حاول تفتكرنى ، مولاى ، بوابة الحلوانى ، حكايتي مع الزمان ، انا بعشقك ، اى دمعة حزن لا وفات الميعاد .. أداء يمنى حسن ، احمد رجب ، ياسمين ابراهيم ، محمد الخولى ، كريم زيدان ، ندي غالب ، ياسر سعيد ، مروة حمدى .

يذكر أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية .