أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصرين إجراميين في مدينة العبور دائرة قسم ثان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان بحوزتهما 50 كيلو جراما من الحشيش، وقدرت قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت القرار السابق.

بقيمة 3.5 مليون.. حبس مروجي مخدرات بحوزتهما 50 كيلو حشيش بالعبور



وقد وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين بمنطقة العبور العزم على ترويد صفقة مخدرات حشيش على المواطنين في انحاء القليوبية خلال احتفالات الأعياد وشم النسيم.



وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عنصرين إجراميين ويتخذان من منطقة العبور دائرة قسم ثان في محافظة القليوبية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وفي أحد الأكمنة، تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة المضبوطة، بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ3.5 مليون جنيه تقريبا.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال الحرز للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير بشأنه، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها.

قرار قضائي جديد في دعوي الراقصة شمس ضد سعد الصغير

وفي سياق آخر، أقرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من الراقصة شمس، ضد طليقها المطرب سعد الصغير، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها كونها دائرة اختصاص.

وفي سياق متصل ، كانت الراقصة شمس اتهمت طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير، بأنه يحاول الخوض في الأعراض وكان يتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها على “فيس بوك”.

وأوضحت الراقصة شمس، أنها بعد طلاقها من الفنان سعد الصغير تزوجت بشخص آخر ليحميها من المطرب الشعبي وهو الذي حماها منه، وأنها ستعود لمصر من أجل أخذ حقها الكامل من طليقها، وأنها لن تسكت عن حقها.

مجدي شطة خلف قضبان السجن بالقاهرة

وفي واقعة أخري ، تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع مؤدي المهرجانات الشعبية “مجدي شطة”، بعد القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة

وقد كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة أنه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

وتابعت التحريات الأولية ؛ أنه في أثناء مطاردة تاجر مخدرات وعمل كمين له من قوات الأمن للقبض عليه، وجدت الأجهزة الأمنية مطرب المهرجانات مجدي شطة وهو يقوم بشراء المواد المخدرة 5 أكياس بودر بـ 2 جرام، فألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الديلر يدعي م. أ وبحوزته 19 جرام بودر و10 جرام هيروين وفرد خرطوش و5 آلاف جنيه.