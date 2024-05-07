بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، ليغق مؤشر السوق العام منخفضًا بنحو14.02 نقطة ليبلغ عند مستوى 7026.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر214 مليون سهم عبر 15207 صفقات نقدية بقيمة 5ر43 مليون دينار كويتي (نحو 6ر132 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 31ر33 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 % من خلال تداول 4ر141 مليون سهم عبر 7276 صفقة نقدية بقيمة 7ر15 مليون دينار كويتي (نحو 8ر47 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 60ر9 نقاط ليبلغ مستوى 55ر7645 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 % من خلال تداول 3ر73 مليون سهم عبر 7931 صفقة بقيمة 8ر27 مليون دينار كويتي (نحو 7ر84 مليون دولار).

البورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم المصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 26075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 31885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5823 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8355 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7440 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: عبور لاند للصناعات الغذائية، وسيتي للتحاليل الطبية، واسيك للتعدين-اسكوم، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتعليم لخدمات الإدارة، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ومصر للأسواق الحرة.