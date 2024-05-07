تحتل وجبة الدجاج المقرمش مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقها الشهي والذكي وهذا ما يدفع الأمهات تحضيرها بأكثر من طريقة لافراد أسرتها في المنزل.

وتحتوى وجبة الدجاج على فوائد عديدة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

طريقة تحضير دجاج بدون عظم مقلي مقرمش بخطوات سهلة وبسيطة

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير دجاج بدون عظم مقلي مقرمش بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (بدون عظم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : كوب (مطحون)

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء زجاجي عميق، اخلطي التوابل مع الخردل والزبادي، ثم تبلي صدور الدجاج جيداً بالمزيج وتأكدي من تشبع كل قطع الدجاج به.

غطي الوعاء بغلاف نايلون، واحفظيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

في وعاء اخفقي البيض، ووعاء آخر ضعي فيه البقسماط والدقيق.

مرري صدور الدجاج أولاً بالبيض، ثم بالبقسماط والدقيق، وتأكدي أن تتغلف قطع الدجاج من جميع الجهات.

ضعي الدجاج في طبق بعد التأكد من تغليفه جيداً بالبقسماط، وأدخليه للفريزر لمدة 5 دقائق.

سخني الزيت الغزير في مقلاة عميقة، واقلي الدجاج حتى تمام النضج وحتى الحصول على اللون الذهبي المطلوب.

صفّي الدجاج جيداً من الزيت الفائض، وقدميه ساخنا.