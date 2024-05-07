محافظ الدقهلية يشدد على متابعة سير العمل بالمجازر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجازر مراكز مدن اجا والسنبلاوين.

وأكد مختار، أن ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة اعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

ووقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بجميع اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية ان اللجنة ضمت في عضويتها السادة مدير الانتاج الحيواني ومدير التعاون الزراعي بالمحافظة ونائبي رؤساء مجالس اجا والسنبلاوين ومديري المتابعة ومديري التفتيش ومديري التنمية الاقتصادية برئاسة المركز ومديري المجازر المشار اليها، مشيراً إلى أن محافظ الدقهلية وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه استعدادا لاستقبال العيد.