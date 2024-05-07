غداً.. بدء إمتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية بالفصل الدراسي الثاني بسوهاج

تنطلق غدا الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري إمتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية بمدارس محافظة سوهاج.

واستعدت مدارس المرحلة الإبتدائية بقيادة فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لامتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس لعدد ٣٦٩٨٣٩ طالب وطالبة لأداء الإمتحانات بكل سهولة ويسر .



وكانت إدارة المنشاه التعليمية بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بقيادة محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين وعزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة قد أنهت كافة استعداداتها لإجراء إمتحانات النقل للفصل الدراسي الثانى للعام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م والتى سوف تنطلق غدا الأربعاء للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي والمرحلة الإعدادية يوم السبت القادم الموافق الحادي عشر من شهر مايو للصفين الأول والثاني الإعدادي واستعدادات مدارس المرحلة الثانوية لبدء إمتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي( عام وفني) وذلك بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية .

وأكد محمد أبوالفضل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الإمتحانية بصورة طيبة من حيث جودة طباعة الورقة الامتحانية ووضوحها ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن ٢٢ طالب وتوفير كل سبل الراحة بكافة اللجان من إضاءة وتهوية مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد مدير عام تعليم المنشاه على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتعلق بأعمال الإمتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين باللجان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مضيفاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان الإدارة التعليمية على تواصل لحظي مع مديري المدارس لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والعمل على تذليل أي معوقات.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أن المديرية أنهت كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 / 2024 لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات.

وأكد سليمان بخيت وكيل المديرية على متابعة مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالإدارات التعليمية لجميع المدارس للإطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الإمتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.



كما أكد عطا الميموني مدير عام التعليم العام بديوان المديرية على استعدادات جميع مدارس المحافظة بجميع مراحل التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الثانوية حيث انتهت ١٣٨ مدرسة بقيادة أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي من الاستعداد لاستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي سيؤديها ٥٩٥٧٢ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير عام التعليم العام أن مدارس التعليم الإعدادي بقيادة سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية أنهت استعداداتها للامتحانات التي سيؤديها عدد ١٢٦١٧٩ طالبًا وطالبة للصف الاول والثاني الإعدادي بالإضافة إلى ٨١٦٥٦ طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادي موزعين على ٤٦٣ لجنه امتحانية.

وأكد المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم توجيه كل التعليميات لتنفيذ اللوائح المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل الأول والثاني في مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٦٥ مدرسة والتي يؤدى خلالها عدد ١١٢٠٧٢ طالبًا وطالبة الإمتحانات في مختلف التخصصات: الزراعي والصناعي والتجاري .