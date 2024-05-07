محافظ أسوان يتابع إنطلاق اليوم الأول لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استقبال المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز للمواطنين وتلقى طلبات التصالح الخاصة بهم ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتواجد والمتابعة الميدانية لأسلوب ومنظومة تلقى الطلبات، وتسخير كافة الإمكانيات أمام المواطنين حتى يتسنى لهم إنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.

يأتي ذلك بالتزامن مع إنطلاق اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

أكد محافظ أسوان، أنه تم التأكيد على إستيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية حيث يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء بها، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أنه ضمن التيسيرات المقدمة فقد تم التوجيه أيضاً لرؤساء المراكز والمدن بوضع بانرات خاصة بإجراءات التصالح داخل وخارج المراكز التكنولوجية ، وتوزيع إستيكرات توضيحة لتعريف المتقدمين بها بالشكل المطلوب .