كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج تنظم معرضاً للأشغال والصناعات المنزلية

نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، معرض الأشغال والصناعات المنزلية، وذلك علي هامش الأسبوع البيئي، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة لمياء ابو زيد عميد الكلية، الدكتورة صباح صابر منسق الاسبوع البيئي، و الدكتورة هبه عبد المحسن رئيس قسم الاقتصاد المنزلى.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أهمية تنظيم هذه المعارض الطلابية لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها وترسيخ قيم الإبداع والأصالة، لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، لافتاً الي اهمية الدراسة بقسم الاقتصاد المنزلى والتي تركز على دعم المشروعات الصغيرة وإكساب الطلاب المبتكرين المهارات التي تؤهلهم لفتح مجال لفرص العمل.

وفي هذا السياق افتتح الدكتور خالد عمران فعاليات المعرض مشيداً بالأعمال المتميزة التى قدمتها الطالبات، مقدماً الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعرض، وخاصة الطالبات اللاتي بذلن كل جهدهن لإظهار هذا العمل بالشكل اللائق.

وأضافت الدكتورة لمياء ابو زيد، أن المعرض تضمن مشغولات يدوية مثل الاكسسوارات والشنط وغيرها، وتابلوهات ومجسمات وماكتات، الي جانب عدد من الصناعات المنزلية، معربه عن سعادتها بالمستوى المتميز للمعروضات، وامتنانها للجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وأشارت الدكتورة هبه عبد المحسن، إلى أن قسم الاقتصاد المنزلي من أهم الاقسام وشائع لدى الفتيات، ويهدف إلى تنشئة جيل من البنات قادرات على الإستفادة من المواهب والمهارات في مختلف المجالات مثل مجال تصْميم الازياء و الملابس والخياطة والطبخ وغيرها، الي جانب تعلم النظريات والاستراتيجيات الاقتصادية المهمة.

وفي سياق آخر نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الملتقى التوظيفى الأول في نسخته الأولى بعنوان "فرصة"، بهدف لتأهيل وتدريب الطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الملتقى الأول هدف إلى فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدماً في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة، والعمل على تقليل مشكلة البطالة، مضيفاً ان الملتقي نجح في توفير فرص تدريبية لأكثر من ٧٠٠ طالب وطالبة من كليات الصيدلة، بالشركات العديدة الوطنية والمتعددة الجنسيات المشاركة في الملتقى،

وأضاف الدكتور علام محمد عبد المنعم القائم بأعمال عميد الكلية، أن الملتقى التوظيفي يعد فرصة جيدة لاحتكاك طلاب السنوات الأخيرة والخريجين بسوق العمل، حيث شارك فيه عدد من شركات الدواء وسلاسل الصيدليات والمستشفيات،، موضحاً انه تم تسليم درع الملتقى للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لمجهوداته في انجاح فعاليات الملتقي.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى شهد مشاركة عدد من عمداء كليات الصيدلة ووكلاؤها وأعضاء نقابة الصيدلة ومفتشى هيئة الدواء ومنتسبي وزارة الصحة، حيث جاءت مشاركتهم تأكيداً على أهمية الملتقى التوظيفى، ودعماً للطلاب وسعياً لتكرار التجربة في جامعات أخرى.

وذكر الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن الملتقى سعى إلى تهيئة الطلاب والخريجين الجدد للتقدم لسوق العمل ورفع المهارات الذاتية لهم من خلال ورش العمل والندوات المصاحبة للملتقى، مشيراً إلى أن الملتقى نظمه طلاب Career camp بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

وأشار الدكتور مصطفى عمر أبو العز مقرر عام الملتقى أن الملتقى يعد الأول من نوعه بالجامعة، حيث أتاح للطلاب التعرف على مسارات العمل المختلفة بعد التخرج، موضحاً أن الملتقى تضمن عدداً من الندوات التعريفية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وصيدلة الأورام، كما تضمن ندوة عن مستحضرات التجميل وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات العمل.