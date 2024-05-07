بوتين يوقع مرسوم استقالة الحكومة الروسية

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتسلم مهامه رسميا، مرسوم استقالة الحكومة الروسية.

وتم نشر نص المرسوم بشأن قبول استقالة الحكومة الروسية، على الموقع الرسمي لنشر الوثائق القانونية في روسيا.

وتقدمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلتها، بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب توليه منصب الرئاسة.



ووقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الاستقالة وقدمها للرئيس بوتين، وفقا لما نشرته القناة الرسمية لمجلس الوزراء عبر تطبيق "تليجرام" .

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم أيضا، مرسوما يكلف بموجبه الحكومة الروسية المستقيلة برئاسة ميخائيل ميشوستين، بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

و جاء في نص المرسوم: "فيما يتعلق باستقالة الحكومة الروسية، وفقا للمادة 116 من الدستور الروسي، واسترشاداً بالفقرة 5 من المادة 117 من الدستور.. أقرر ،أولاً تكليف الحكومة الروسية بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".

الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء منصوص عليه في الدستور الروسي، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان قد استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل التنصيب، سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين.

وغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على لوحات وصور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.

وتم استخدام دراجات "أوروس" (Aurus ) النارية لأول مرة في الموكب الرئاسي خلال حفل التنصيب، التي رافقت سيارة الرئيس الروسي.

وقالت مذيعة البث المباشر الذي نقل فعاليات الحفل: "لأول مرة ، نرى أيضا دراجات "أوروس" النارية في الموكب الرئاسي. إنها كهربائية بالكامل، ومخصصة من بين أمور أخرى، لدرجات الحرارة المنخفضة".

ويبلغ تسارع هذه الدراجات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثوان، بسرعة قصوى تبلغ 225 كيلومترا في الساعة.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال في وقت سابق، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 7 مايو الجاري، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة "أوروس" (Aurus Senat).

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، عام 2012، حيث كُلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وعامة، وسط متابعة كبيرة في روسيا ودول العالم.