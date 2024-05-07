أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، بالبنك الأهلي المصرى خلال التحديثات الصباحية، حيث سجل سعر الدولار 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.52 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.52 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.05 جنيه للشراء.

60.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

155.14 جنيه للشراء.

156.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.05 جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

واصل الين تراجعه مقابل الدولار الثلاثاء، إذ أثرت فروق أسعار الفائدة على العملة رغم تحذيرات جديدة من مسؤولين يابانيين بعد جولتين من تدخل يشتبه في أنه نتج عن موجة لبيع الدولار في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أميركي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أميركي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس.

وربح الدولار الأميركي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

هبط الين الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار