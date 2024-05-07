جامعة الزقازيق تُكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة لعام 2024

كرم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وأحمد محمد كامل مدير رعاية العاملين بالجامعة، وعدد من مديري العموم وأبناء الأمهات المكرمات.

وفازت بلقب الأم المثالية من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة بالجامعة السيدة «وفاء محمد محمد» بالإدارة الطبية، والسيدة «أم محمد عبد الواحد عبد الرحمن» بكلية التمريض، والسيدة «ضحى إبراهيم حسن» كلية الصيدلة، والسيدة «أميرة عبد القادر عبد العزيز» كلية التمريض.

وهنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة؛ الأمهات الفائزات باللقب، وقام بإهدائهن شهادات تقدير وجوائز مالية، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو تتويجاً لتميزهن على المستوى الأسري والعملي والأخلاقي وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان.

وأكد رئيس الجامعة، أن المرأة المصرية، تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية، وذلك تقديرًا لما تبذله من جهد ومواجهة التحديات والصعاب، في سبيل بناء مصر المستقبل.

وخلال كلمتها، تقدمت الدكتورة جيهان يسري بخالص التهنئة للأمهات المكرمات في هذه المناسبة الطيبة، داعيةً لهن بحياة طيبة مليئة بالصحة والعافية، مؤكدةً دور المرأة المصرية الرائد، فهي تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع.

وفي ختام التكريم، تم التقاط عدداً من الصور الجماعية للدكتور رئيس الجامعة والنواب مع للأمهات المكرمات.

والأم هي المدرسة التي يعتمد عليها المجتمع في تربية وتنشئة الأجيال؛ فهي من تربي الأبناء وتنشئتهم وتعلمهم القيم والمبادئ التي يجب أن يسيروا عليها في حياتهم، فكل كل أم تريد أن تكون في حياة أبنائها وفي نظرهم الأم المثالية، لكن من هي الأم المثالية؟ وما هي الصفات التي يجب أن تتحلى بها لكي تكون أروع أم لأبنائها؟ الأم المثالية هي الأم التي تتحلى بمجموعة من المميزات والصفات الطيبة والمُثل العليا والقيم النبيلة؛ فهي من تعطي ولا تحرم، من تدلل ولا تُفسد، من تحن ولا تقسو، هي التي تبيت تبدع في الاهتمام بأطفالها والسهر على راحتهم، وتشجيعهم دوماً وتحفيزهم على النجاح في كل مرحلة عمرية يمر بها أبنائها.