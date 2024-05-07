القاضي لمُحامي أسرة الطفلة جانيت: القانون يُعاقب ولا يُعذب ‏

واصل المُحامي أحمد حجاج، مُحامي عائلة المجني عليها الطفلة السودانية جانيت، حديثه مع المحكمة، مطالبا بحكم الإعدام.

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وقال المدعي بالحق المدني في حديثه مع المحكمة: "لو كان هُناك أكثر من الإعدام لطلبت، ولو كان بالإمكان أن يُسلخ جلده حيًا".

وتدخل القاضي قائلا: "القانون يعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلا: "هيكون ايه الفرق يعني؟".

وأكمل المحامي قائلا: "تلك الآلام اعتصرتني شخصيا، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وأنضم للنيابة العامة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، ‏وأمانة سر عادل الشيخ. ‏

وبحضور ممثلي النيابة العامة الأستاذي ن محمود عادل ومصطفى عمر.‏

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما ‏نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.‏

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق ‏العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.‏

وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى ‏حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق ‏هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.‏