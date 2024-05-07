لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة تزور الشرقية

استقبل الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك قبل بدء عملها بمديرية الشباب والرياضة والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

ضمت لجنة وزارة الشباب والرياضة، كل من: الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، الدكتور محمد عطوة، محمد مرعى، أحمد صلاح، محمد سليمان، ويستمر عمل اللجنة خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٤م، ومن المقرر أن تراجع اللجنة أعمال الطرح الاستثماري بالمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وكذلك الأنشطة والبرامج الخاصة بالوزارة في نطاق المحافظة، ويرافق اللجنة وكلاء المديرية ومعاوني وكيل الوزارة للشباب والرياضة،وأعضاء من إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والشباب والرياضة والشؤون المالية.

تأتي الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة حوكمة والمراجعة والمتابعة لكافة الأنشطة، والبرامج المنفذة بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية؛ مهرجانًا للألعاب البيئية والشعبية بمحافظة الشرقية، والمنفذ بكفر الجراية التابعة لمدينة الزقازيق، للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

شارك في تنفيذ المهرجان الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية ، الدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة للرياضة، والدكتور رضا ربيع وكيل ادارة التنمية الرياضية، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، أن مهرجان الألعاب البيئية والشعبية في محافظة الشرقية، هو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي بالبيئة والتراث الشعبي في المحافظة، وتم تنفيذه للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة للمجتمع الشرقاوى للاحتفال بتراثهم الثقافي والبيئي وتشجيع الأجيال الشابة على المشاركة والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي تعزز الوعي الثقافى والبيئي.

وعلى هامش المهرجان، هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية؛ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لـ«الرياضة»، إلى أن المسابقات التقليدية والألعاب الشعبية التي تعكس تراث المحافظة، يشارك فيها الشباب والبنات من مختلف الأعمار في سباقات الجري التقليدية والألعاب التقليدية مثل «الجرى، لعبة الحجلة، السيجة، كرة القدم، الكرة الطائرة، شد الحبل، سباق الحمير، التحطيب بالعصا علي الطبل والمزمار البلدى».

وذكر الدكتور وائل فهمى، مدير إدارة التنمية الرياضية، أن مهرجان الألعاب البيئية والشعبية بمحافظة الشرقية يوفر مساحة للمشاركين للتفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات والمعرفة حول البيئة والثقافة المحلية، ويعمل المهرجان على تعزيز الروح الاجتماعية وتعزيز قيم العمل الجماعي والتعاون.