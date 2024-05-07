ضبط 10 أطنان خضراوات مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، وسمير البلكيمي وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 3 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن و10 أطنان خضراوات داخل أحد المصانع مجهولة المصدر وطن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها بالأسواق بمركز كفر الدوار.

وفي حملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 300 عبوة مشروبات منتهية الصلاحية وكمية من الدواجن ومصنعات الدواجن و100 عبوة منظفات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملة فى مركزى الرحمانية ودمنهور، من ضبط 18 مخبزًا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار و1000 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي وكمية من الأسماك المملحة والمدخنة مجهولة المصدر بالإضافة لضبط بدالين تموينيين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية في الفترة من ٢٧ ابريل حتى ٦ مايو ٢٠٢٤ م بحملات رقابية بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير ١٢٤ محضر بإجمالي مضبوطات ١٣٤٧٨١.٨٠٠ كجم عبارة عن لحوم بلدي ومجمدات ودواجن وأسماك مملحة ومجمدة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمجازر ومحلات بيع الأسماك خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على مراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، وكذلك ضبط المصانع التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك مواجهة قيام البعض برفع الأسعار دون مبرر، وأيضًا القضاء على السوق السوداء.