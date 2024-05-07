توريد 463 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٤ م، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٤٦٢٩٢١ طنًا و١٤٥ كيلو من الأقماح المحلية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي، والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً، والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي: 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، 1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراطًا، 1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة، وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة، والمُقام أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءا للوطن الغالي.

واطمأن المحافظ على حجم الأعمال المبذولة بموقع النصب التذكاري، والانتهاء من أعمال البنية التحتية، والتي تضم مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية، وتوفير مداخل وخارج ومعابر ٱمنة (رامب) لذوى الهمم، ومظلة للحضور ومكان للسواري، وأحواض للزهور، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة، وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.