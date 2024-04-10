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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال أمام الجونة

أسامة جلال لاعب بيراميدز
أسامة جلال لاعب بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض أسامة جلال مدافع الفريق لإصابة على مستوى الفخذ خلال مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

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وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل على استاد خالد بشارة بالجونة ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.

أوضح الطبيب أن الجهاز الفني فضل خروج أسامة جلال بعد الإصابة في الشوط الثاني من لقاء الجونة مشددا على أنه سيخضع لفحوصات طبية إضافية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش للاعبين لمدة يومين قبل العودة للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء المقاولون العرب المحدد له يوم الاثنين ١٥ أبريل الجاري في الدوري.

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