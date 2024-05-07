إتمام إنشاء الكوبري الرئيسي بمحور أبوتشت ــــ دار السلام شمال قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة الإنشاءات النهائية لمشروع محور «أبو تشت - دار السلام»، شمال قنا، والوقوف على تنفيذ مجمل الأعمال.

وتابع المحافظ، مسار المحور بما يتضمنه من الجسر البري والأعمال الصناعية لتفادي تقاطعات الطرق والترع الطولية، والتى تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، فضلًا عن الكوبرى المقام على نهر النيل بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪.

واستمع المحافظ، خلال جولته بالمحور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع.

متابعة المحافظ

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة خلال تنفيذ المحور، وتذليل أي عقبات تعترض انتظام سير العمل .

أهداف إنشاء المحور

وقال المحافظ، إن إنشاء محور «أبوتشت - دار السلام» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن تقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى.

لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، والمساهمة في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف، أن المحور يعد شريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ومحور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام.

حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و 12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج .

و يتكون المحور من اتجاهين بإجمالي عرض 28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق .

حضور الجولة الميدانية:

رافق المحافظ، خلال الجولة المهندس عماد محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا المنطقة الثامنة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وعاطف عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، و ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع، ومسئولي الشركة المنفذة لمشروع المحور.