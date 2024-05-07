وزارة العمل تعلن فرص تدريب لشباب الأقصر على مهن تحتاجها سوق العمل

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي..

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الأقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتاحة، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة وأيضًا ذوى الهمم، ويشترط السن من 18 إلى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الجاري.

وجاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة في إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر بأن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية أن المقابلات الشخصية سوف تجرى من التاسعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا بديوان عام المديرية، وعنوانه: السواقي - شارع النزههة – شرق السكة الحديد – بجوار المطافي، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومى، ومشيرا إلى أنه يمنح المتدرب خلال التدريب بدل انتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وبعد إنتهاء التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي بنجاح تؤهله للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري.