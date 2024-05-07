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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دوا ليبا تطرح ألبومها المنتظر Radical Optimism

نجمة البوب العالمية
نجمة البوب العالمية دوا ليبا

طرحت نجمة البوب العالمية دوا ليبا ألبومها الغنائي الجديد "Radical Optimism" والذي يعتبر الثالث في مسيرتها الفنية وذلك بعد حملة كبيرة من التشويق، حيث يضم الألبوم الجديد 11 أغنية، منها أعمال سبق وأصدرتها في الأسابيع الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مثل " Illusion"، " Training Season"، و"Houdini" بالإضافة إلى أعمال جديدة تنشر لأول مرة.

تقول دوا ليبا الحائزة على 3 جوائز جرامي و7 بريت: لقد كتبت هذا الألبوم خلال فترة كنت فيها غير مرتبطة، كنت أذهب دائمًا إلى الأستوديو مع بعض القصص المضحكة، وكانت جميعها مصدر إلهامي لأغانٍ مختلفة، هناك حرية وصدق لم أتمتع بهما من قبل في هذا الألبوم الذي عملت فيه مع فريق محترف ضم كل من: Caroline Ailin, Danny L. Harl, Tobias Jesso Jr وKevin Parker.

تضيف دوا ليبا حول مرحلة إنتاج الألبوم: الجميع في فريق العمل كان متعاون، وطرق عملهم تبلورت بشكل جيد، كأصدقاء وموسيقيين، كنا منفتحين جدًا مع بعضنا البعض، وشعرت أنه في تلك الغرفة، يمكن أن أخاطر وأتحدث بحرية عن تجاربي، لقد بدت الموسيقى غنية ومثيرة للغاية، وأردت أن أغوص فيها وأكون جزءً من ذلك.

 

وتصف دوا ليبا موسيقى ألبومها الجديد بأنها "موسيقى البوب المخدرة"، مشيرة إلى أن هناك مزيجًا من الأصوات والموسيقى المختلفة، وعندما تستمع إليها وعينيك مغمضتين، فإنها تفتح لك عالماً خيالياً ممتعاً للغاية.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لإكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق، كما ان حالات الفراق الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسية الإنسان في الماضي، من الممكن ان تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

 

هذا وأعلنت مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد إصدار ألبوم Radical Optimism مع عروض في برلين و Pula و Nimes في شهر يونيو المقبل، وقد بيعت جميع التذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا ليبا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم 17 أكتوبر، وقد بيعت كامل تذاكر معظم الحفلات بوقت سريع.

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