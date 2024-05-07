مجموعة الباتروس للفنادق تشارك فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى بدبى

كامل أبوعلى: المقاصد المصرية جاهزة ومستعدة لاستقبال السياحة العربية

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق فى فعاليات سوق السفر العربى المقرر إقامتها فى دبى خلال الفترة من 6 - 9 مايو بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الخليجى ودول شمال أفريقيا والشرق الاوسط إلى منتجعات المجموعة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأيضًا فى مراكش وأغادير بدولة المغرب، حيث إن السوق العربى يمثل أكثر من مليون سائح من الأعداد الإجمالية التى زارت مصر العام الماضى.

وأكد كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن مشاركة بيك الباتروس للفنادق بسوق السفر العربى للعام السابع على التوالى بدبى يأتى كرسالة للسياحة العربية بأننا على أتم الاستعداد لاستقبالهم فى موسم الصيف بكل المقاصد السياحية المصرية، حيث إن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية تعتبر حجر الزاوية للسياحة المصرية، كما أن أعداد السياح العرب الزائرة لمصر دائمًا فى ازدياد مع الموسم الصيفى.

كامل أبوعلى

ومن جانبه أشار محمد عيد سليمان مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس أن مصر استقبلت أكثر من مليون سائح من دول الخليج العربى بحسب تصريحات وزارة السياحة المصرية وأن السوق السعودى يأتى فى المرتبة الثالثة بعد السوق الألمانى والسوق الروسى بالترتيب كأسواق مصدرة السياحة لمصر..

وأضاف أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر لما تتسم به من معدلات إنفاق وإقامة وتكرارية زيارة مرتفعة، وأضاف أيضًا أن مجموعة بيك الباتروس تعتزم إطلاق برامج سياحية تسويقية مشتركة تستهدف مواطنى دول الخليج العربى خلال 2024 على أن تبدأ هذه البرامج بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق العربية تصديرًا للسائحين إلى مصر من خلال المشاركة بمعرض الرياض للسياحة على أن يتم استهداف أسواق أخرى خلال الفترات المقبلة.

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تعتبر مجموعة الفنادق الأكبر داخل مصر والمغرب بعدد فنادق يزيد على 30 منتجعًا وعدد غرف يزيد على 14 ألف غرفة فندقية.